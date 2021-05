Festa della Mamma, gli auguri del Sindaco Cannito

Care mamme, care donne di questa città,

queste parole, senza retorica, vi giungano come un fiore per ringraziarvi immensamente per la cura che mettete in quello che fate, per la forza enorme con cui vi fate carico dei problemi, per la dolcezza e l’amore con cui vi dedicate agli altri.

Anche durante questa pandemia avete eroicamente, e in silenzio, sopportato la parte peggiore. Come sempre, siete state capaci di pensare a tutto dimostrando una forza e un coraggio enormi. Ed è per questo che restate nella vita di ciascuno un esempio, un punto di riferimento e non conta l’età, non conta la carriera o la posizione sociale.

La vostra energia, però, non deve, d’altro canto, deresponsabilizzare gli altri, che si tratti di famiglia o che si tratti della società.

La Politica e le istituzioni hanno nei vostri confronti delle responsabilità grandi, per esempio nel riconoscere il lavoro di cura che svolgete, nel rafforzare i servizi, a cominciare dagli asili nido per consentire il pieno e sereno inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro, in poche parole nel facilitarvi il Compito.

Una giornata celebrativa non basta per esprimere questo senso di gratitudine profonda, ma 100 giornate celebrative senza impegno concreto nei vostri confronti sarebbero inutili e di sola facciata.

Care Mamme, tanti auguri per la vostra giornata e ancora e sempre grazie!

Il Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito