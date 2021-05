Primo maggio, mercati in tutta la Puglia: a Barletta rispettate le regole anti-Covid

E’ stato il Primo Maggio dei mercati. In tutta la Puglia si sono svolti i mercati festivi, tranne il “caso ideologico” di Ruvo di Puglia.

Dalla città di Barletta giunge il ringraziamento alle Associazioni di Rappresentanza Sindacale che, nel corso delle due videoconferenze con l’amministrazione comunale, hanno sottoscritto unitariamente la richiesta di svolgimento del mercato festivo di sabato primo maggio ma anche la rimodulazione delle postazioni di vendita con la ricollocazione in quelle originarie.

Il grazie all’assessore alle Attività Produttive, Rosa Tupputi la quale, a sua volta, si è ritenuta pienamente soddisfatta di come si sia svolto il mercato del primo maggio a Barletta, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e del Protocollo d’Intesa.

E’ stato Savino Montaruli di CasAmbulanti a dichiarare: “Grazie a Rosa Tupputi ed anche al Sindaco Cannito che, in verità, ha sollecitato moltissimo al rispetto delle norme precauzionali e questo ha fatto si che ognuno mantenesse gli impegni assunti.

Con gli amici e colleghi di Confcommercio Barletta, di Anva Confesercenti e di Fiva ma anche con chiunque abbia voluto dare il proprio contributo, abbiamo fatto un lavoro straordinario che ha dato i suoi frutti. La concertazione è la via maestra e lo abbiamo dimostrato demolendo pregiudizi e muri di gomma che sembravano essere insuperabili. Sono soddisfatto per aver raccolto attorno al mio protocollo d’Impegno comportamentale anti Covid-19 l’adesione di tutti i colleghi. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente con il sindaco Cannito e con l’assessore Tupputi per pianificare con ancor più efficienza i prossimi mercati” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.