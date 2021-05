Comitato #salviamoilcastello, due appuntamenti in piazza

L'attesa non ci ferma. Andiamo avanti anche se c'è stato il parere dell'Avvocatura non ancora reso alla cittadinanza nonostante i proclami.

Questo fatto è inaudito e gravissimo e consolida una intera città nella politica alla Marchese del Grillo, dove contano in pochi, pochissimi e gli altri non sono..... nessuno.

Domenica 2 maggio saremo ancora per strada con un doppio appuntamento: dalle 10.00 alle 13.30 vicino al nostro Castello, lato Cattedrale e dalle 17.00 alle 20.30 vicino ad Eraclio.

Aiutateci a costruire insieme il Parco che non c'è.



#salviamoilcastello