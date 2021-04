Vaccini: in Puglia terminata scorta di Astrazeneca

Risultano essere del tutto terminate le scorte di Astrazeneca in Puglia: secondo i dati ministeriali di questa mattina, le 312.900 dosi ricevute complessivamente dagli hub vaccinali sono state utilizzate. La prossima consegna Astrazeneca e' prevista per il 2 maggio, quando dovrebbero essere distribuite circa 124.400 dosi che serviranno per effettuare i richiami.