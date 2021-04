Zona arancione, le disposizioni per le attività commerciali

Con il Decreto Legge n. 52 dello scorso 22 aprile, sono in vigore nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid 19.

In linea con le disposizioni nazionali e in virtù del passaggio in zona arancione del territorio regionale pugliese, nel rispetto del limite orario stabilito dal “coprifuoco” e delle specifiche prescrizioni anti contagio, è permessa l’apertura di tutte le attività commerciali, dei saloni di barbieri, parrucchieri ed estetisti, lo svolgimento dei mercati.

Per le attività quali ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, permarrà ancora il divieto di consumare cibi e bevande all’interno e nelle loro adiacenze. Consentita altresì la vendita con asporto di cibi e bevande dalle ore 5 alle 18 senza restrizioni, vietata invece dalle ore 18 alle 22 ai soggetti che svolgono, come attività prevalente, quella di bar senza cucina e altri esercizi simili. La consegna a domicilio continuerà ad essere autorizzata senza limiti di orario, purché nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Infine, applicando le già citate disposizioni del Governo, l’Amministrazione comunale di Barletta rende noto che sabato 1° maggio 2021 si svolgeranno il mercato settimanale del sabato e i mercatini rionali. A tal proposito sarà emanata dall’Ente una specifica ordinanza che, sulla base dei protocolli e delle linee guida, organizzerà e disciplinerà tutti i servizi collegati alle attività di vendita al pubblico, affinché siano svolte in modo da ridurre il rischio di contagio.