UNCI BAT, consegna diplomi Soci in Prefettura

Una delegazione dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione provinciale Barletta Andria Trani guidata dal presidente Cav. Michele Grimaldi e costituita dal segretario Uff. Vito Dibitonto e dal consigliere Giacomo Basile, mercoledì 14 aprile si è recata presso la Prefettura di Barletta Andria Trani per una visita di cortesia.

Nel corso del cordiale incontro, il presidente Cav. Grimaldi ha consegnato i diplomi della Associazione UNCI BAT a due nuovi soci e più precisamente al dott. Angelo Caccavone, Capo di Gabinetto della Prefettura Barletta Andria Trani e Cavaliere della Repubblica ed alla dottoressa Rachele Grandolfo, Vice Prefetto e Dirigente dell’Ufficio Ordine, sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale della Prefettura Barletta Andria Trani.

Il dott. Angelo Caccavone, ringraziando il presidente Grimaldi per la squisita cortesia avuta nei suoi confronti, ha dichiarato di essere lusingato di appartenere ad una Associazione che ha positivamente inciso nel modo di affrontare i problemi concreti del territorio, alla cui risoluzione concorre con la disponibilità ed indubbia professionalità dimostrata in questi primi mesi di operatività sul territorio provinciale.

Dello stesso tenore le dichiarazioni della dott.ssa Grandolfo la quale ha sottolineato come l’UNCI, in questo particolare contesto storico, si sta adoperando per convertire un momento di difficoltà, in una grande opportunità di rilancio per l’associazionismo e questo per salvaguardare tutto ciò che di valido è stato prodotto, rendendosi figura attiva, importante e significativa di un progetto più vasto di ricostruzione morale e civile delle nostre Comunità.