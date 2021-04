Bambini con malattie oncoematologiche, spot Agebeo per la campagna 5x1000

L’Associazione " AGEBEO e gli amici di Vincenzo " da anni a sostegno di numerose attività a supporto dei bambini affetti da malattie oncoematologiche, e delle loro famiglie, ha promosso uno spot per la campagna del 5 per mille , al fine di proseguire nei progetti in itinere, e di completare la costruzione del “Villaggio dell’accoglienza”.

Con la regia di Mauro Dalsogno e con una interpretazione di Mingo De Pasquale, dalla spiccata sensibilità e dal profondo senso di partecipazione, lo spot, dal forte contenuto emozionale, vuole far comprendere i valori e l'importanza di una Associazione che da più di vent’anni, attraverso il suo presidente Michele Farina aiuta le famiglie, a sopportare il dolore per la malattia dei propri figli, e l'ostacolo rappresentato dalla mancanza di risorse economiche per affrontare la circostanza.