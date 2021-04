Ripartenza attività, incontro a Barletta fra CasAmbulanti e l'assessora Tupputi

Una giornata intensa quella che ha visto nella città di Barletta il mondo delle imprese manifestare il disagio di dover sopportare una chiusura forzata che ormai è diventata insostenibile.

Proprio mentre giungevano notizie rassicuranti circa la possibilità di un’imminente ripartenza di quella attività economiche oggi ancora ferme in zona rossa, a Palazzo di Città si svolgeva un altro incontro tra la Delegazione CasAmbulanti, guidata da Savino Montaruli, e l’assessore alle Attività Produttive, Rosa Tupputi.

Un appuntamento che ha consentito di fare il punto della situazione relativamente all’adempimento del rinnovo automatico delle concessioni quindi la certezza che a ciascun operatore concessionario di posteggio venga riassegnato il posteggio che è legittimato ad occupare secondo quanto stabilito dal Piano comunale, per tutti i settori. Non è mancato un cenno a quanto accaduto in mattinata quindi la grande manifestazione degli operatori economici di tutti i settori forzatamente chiusi in zona rossa, compresi gli Ambulanti.

Oltre alla solidarietà e vicinanza, che l’assessore Rosa Tupputi aveva già manifestato in mattinata, l’impegno comune affinché le attività possano ripartire, secondo la nuova colorazione della Puglia che sembra imminente, in piena sicurezza e nel rispetto dei Protocolli già ampiamente concordati ed attuati anche nel comune di Barletta. A proposito del mercato settimanale è opportuno ricordare il grande impegno degli operatori i quali, concretamente e con un intervento anche economico, hanno sostenuto il Piano Sicurezza con i presidi dell’area mercatale affinché fosse salvaguardato e contemperato il diritto alla salute con quello al lavoro. Da parte di Savino Montaruli il rinnovato impegno e l’aggiornamento dell’incontro agli inizi della prossima settimana “nella speranza che giunga la notizia definitiva dell’allentamento delle misure restrittive quindi la ripresa di tutte le attività economiche, artigianali e commerciali che non possono più tollerare ulteriori discriminazioni e sofferenze” – hanno dichiarato da CasAmbulanti.