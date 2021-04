È partita anche a Barletta la campagna di vaccinazione di massa per gli under 80 anni. In base ai dati parziali delle dosi somministrate, ci sono state poche defezioni dagli appuntamenti prenotati per tempo.

A livello provinciale la città di Trani è quella che ha somministrato più dosi, 202 (di cui 155 Astrazeneca e 47 Pfizer), segue la città di Andria con 164 dosi (di cui 96 Astrazeneca e 68 Pfizer), Barletta con 152 dosi (di cui 126 Astrazeneca e 26 Pfizer), Bisceglie con 128 dosi (di cui 16 Astrazeneca e 112 Pfizer), Margherita di Savoia con 91 dosi (di cui 38 Astrazeneca e 53 Pfizer), Canosa di Puglia con 74 dosi (di cui 64 Astrazeneca e 10 Pfizer).

A domicilio, invece, sono state somministrate a livello provinciale 10 dosi (di cui 6 Pfizer e 4 Moderna).

Dati parziali che, seppur coerenti con le aspettative, sono al di sotto della capacità vaccinale e ciò meriterebbe una seria riflessione sulla necessità di sfruttare al massimo proprio quella capacità se vogliamo uscire quanto prima dalla pandemia.

Seguiranno aggiornamenti.