Vaccini, entro 10 aprile prima dose per tutti gli over 80 della Bat

Entro sabato 10 aprile tutti gli over80 della Asl Bt che hanno prenotato la vaccinazione otterranno la prima dose del siero Pfizer. La azienda sanitaria del Nord Barese ha riorganizzato la campagna anticipando le prenotazioni per completare entro sabato tutti i cittadini ultra 80enni.

Ai 9.771 gia' vaccinati, se ne aggiungeranno in tre giorni, da oggi a sabato, altri 2.100 (700 al giorno). Le vaccinazioni sono in corso nel PalaDisfida di Barletta. La Asl, inoltre, invita i cittadini che per diverse ragioni non sono state contattate, a chiamare il numero verde 800.550177, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

