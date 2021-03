“Violenza contro le donne. Vi racconto la mia storia": assemblea online all'IPSIA Archimede

Martedì 30 marzo 2021, gli studenti rappresentanti di istituto dell’Archimede sedi di Barletta e Andria, durante un’assemblea, saranno a colloquio con la sig.ra Antonia Sarcina, vittima di violenza, e il dott. Vincenzo Maria Bafundi, magistrato, sul tema: “Violenza contro le donne. Vi racconto la mia storia".

L’assemblea si terrà sulla piattaforma Meet e chiunque potrà assistervi sintonizzandosi sull’emittente televisiva Easy Tv canale 190 (e su relativi applicazione, sito internet, facebook).

«L’iniziativa – dichiarano i proff. Solarino Antonia, Riccardo Losappio e Vincenzo Valla, docenti funzione strumentali area alunni - rientra nel percorso di Istituto relativo a “Cittadinanza e Costituzione”. Il tema di questo incontro è di grande attualità, in quanto gli episodi di femminicidio fanno parte della cronaca quotidiana. Come al solito saranno i nostri ragazzi a porre domande agli ospiti con l’intento di proporre un momento di riflessione e di sensibilizzazione anche in ordine alla propria vita affettiva».