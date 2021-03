"M'illumino di meno", Barletta spegne illuminazione del Castello

L’Amministrazione comunale di Barletta, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, aderisce all’edizione 2021 di “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 su scala nazionale dal programma radiofonico “Caterpillar” e RAI Radio2.

Per l’evento, in programma nella giornata di venerdì 26 marzo, l’Ente ha disposto lo spegnimento simbolico dell’illuminazione del Castello per cinque minuti, dalle ore 20 alle 20.05, con l’obiettivo di fornire ai cittadini uno spunto di riflessione facendoli sentire partecipi e testimoni di un grande evento territoriale.

“M’illumino di meno” è accreditato da importanti patrocini istituzionali, tra cui figurano il Parlamento Europeo, la Presidenza della Repubblica e quella del Consiglio dei Ministri. In ambito locale, invece, rilevante il ruolo di “comunicatore e facilitatore” dell’iniziativa assunto dal Comitato della Croce Rossa Italiana.

Quest’anno “M’illumino di meno” è dedicata all’opportunità di un “salto di specie” nel modo di abitare il pianeta, vale a dire buone pratiche sempre più diffuse per l’evoluzione ecologica in tema di mobilità, efficienza energetica, alimentazione, economia circolare, inverdimento e buon uso delle risorse.