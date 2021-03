Centro raccolta rifiuti, incontro tra il Comitato di quartiere 167 e il sindaco Cannito

«Venerdì 26 marzo, alle ore 19:00, saremo a Palazzo di città per incontrare il sindaco Cosimo Cannito, il presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo e l’assessore all’Ambiente Ruggiero Passero». A comunicarlo è Giuseppe Dibari, presidente del Comitato di quartiere zona 167.

«Siamo felici che ci sia stato chiesto un incontro per coinvolgere i diretti interessati nelle decisioni che dovrà prendere l’amministrazione comunale. Purtroppo, le misure di contenimento del contagio costringono ad un incontro in presenza ristretto a pochi delegati. Ma non saremo soli. L’intero incontro, infatti, sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Lo abbiamo chiesto al sindaco così da garantire a tutti i 6.140 cittadini che hanno firmato consapevolmente la nostra petizione di assistere alla discussione.

Siamo pronti ad ascoltare, ma soprattutto siamo pronti, finalmente, ad un confronto che possa dirsi davvero pubblico sul tema dei centri di raccolta».