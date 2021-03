Refezione scolastica a Barletta: presentazione ISEE per nuove tariffe

Per i minori in situazione di disabilità con Stato di Gravità (Art. 3 comma 3 Legge 104/92):

da ottobre fino a dicembre 2020 devono accedere e dichiarare sulla Piattaforma IT CLOUD dal Portale Genitori tale condizione, cliccando l’apposito riquadro, per continuare a fruire dell’esenzione ivi allegando la relativa certificazione (formati validi pdf, jpg, png)

tutti coloro che hanno già ottenuto riconoscimento della disabilità e quindi l’esenzione per la disabilità in stato di gravità dell’alunno

per i nuovi riconoscimenti della disabilità e quindi l’esenzione per la disabilità in stato di gravità dell’alunno

è necessario accedere e dichiarare sulla Piattaforma IT CLOUD dal Portale Genitori tale condizione, cliccando l’apposito riquadro e allegando la relativa certificazione (formati validi pdf, jpg, png); per i nuovi riconoscimenti della disabilità registrati dal 19 marzo 2021 e fino al 11 aprile 2021, si applica la retroattività a far data dal 7 gennaio 2021