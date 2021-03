Pietro Mennea, 8 anni fa la scomparsa. Sen. Damiani (FI): "Barletta Città di Pietro Mennea"

Nella ricorrenza dell'ottavo anniversario della scomparsa del campione olimpico nostro concittadino Pietro Mennea, pubblichiamo un messaggio commemorativo del senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Sono trascorsi otto anni dalla prematura scomparsa di Pietro Mennea ma il suo ricordo non accenna a sbiadire, né per me né per quanti ebbero la fortuna di conoscerlo, come atleta e uomo.

Nel 2013 da Barletta mi recai a Roma a porgere l'estremo saluto al nostro immenso campione olimpico, in rappresentanza della Provincia; nel 2020 da Roma, come parlamentare rappresentante dell'intera nazione e del nostro territorio, ho avuto il piacere e l'emozione di promuovere e veder realizzare un francobollo commemorativo della sua storica vittoria a Mosca nel 1980: un omaggio che ha avuto enorme risonanza nazionale e internazionale, al punto che ancora oggi, dopo mesi, ricevo richieste da parte di appassionati collezionisti, sportivi o semplici cittadini che vogliono custodire tra i ricordi cari qualcosa di Pietro, il ragazzo simbolo del Sud, capace di riscattarsi con la disciplina e il sacrificio, così lontano dallo stereotipo del meridionale.

Con Pietro Mennea anche il nome della mia città, Barletta, ha girato il mondo fra onori e applausi grazie alle sue imprese sportive, e da novembre scorso è tornata a farlo anche per mezzo della sua iconica effigie postale. Barletta, quindi, nel cuore di tutti è già la città di Pietro Mennea: credo che i tempi siano ormai più che maturi per riconoscerlo anche ufficialmente".