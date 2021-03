Centro raccolta rifiuti 167, dissenso. Desario: "Amministrazione sfida cittadini, no autoritarismo"

Italia in comune Barletta stigmatizza il comunicato del 13 marzo del Sindaco Cannito sulla problematica del centro raccolta rifiuti in zona 167. "Non si fa buona amministrazione sfidando i cittadini, ma comprendendo i loro timori e ascoltando le loro ragioni. Purtroppo il Sindaco ha perso cognizione delle più elementari regole del rapporto Amministratori -Amministrati! - dichiara Grazia Desario, a nome di Italia in comune Barletta - Il diventare all'improvviso decisionista e senza una reale visone dell'irreparabile danno che tale intervento, pessimo anche dal punto di vista di inserimento urbanistico-architettonico, potrà arrecare a tutta la zona, dimostra sempre di più l'incapacità di questa Amministrazione di avere una strategia complessiva di cosa dovrà diventare la nostra Città anche in vista dell'imprescindibile ed inderogabile approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale.

Un buon amministratore decisionista, quale si definisce il nostro primo cittadino, non può e non deve confondere l'autorevolezza con l'autoritarismo, manifestata in toto, nelle testuali dichiarazioni: “Abbiamo deciso, in concerto con l'assessore Passero, di raggiungere questo obiettivo, nonostante chi vorrebbe privare la città di questo servizio". Queste dichiarazioni perentorie stile di chi vuole comandare, piuttosto che governare, si allontanano dell'obiettivo del suo mandato che è quello di amministrare la cosa pubblica e non un'impresa privata. Purtroppo prendiamo atto che anche il Comitato della zona 167, all'uopo costituito, sia stato ignorato nelle sue richieste , nonostante una petizione di raccolta firme di cittadini, circa 6000, che chiedono di localizzare altrove il centro di raccolta rifiuti.

Italia in comune, avendo reso pubbica la sua posizione e il suo dissenso alla realizzazione del crr, e chiedendo l'immediato ritiro del provvedimento, spera che l'assessore Passero con delega all'Ambiente, durante il Consiglio Comunale convocato per il giorno18 marzo, risponda all'interpellanza presentata dal Consigliere comunale Ruggiero Mennea, alle legittime richieste dei cittadini e motivi la decisione presa in concerto con il Sindaco,pur ignorando un'intera città".