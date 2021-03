Centro di raccolta a Barletta in zona 167, più di 6mila cittadini firmano per il “No”

«Oltre seimila cittadini barlettani si sono espressi liberamente firmando una petizione popolare lanciata dal Comitato di zona 167 Barletta per dire “No” al Centro di Raccolta Rifiuti da ubicarsi sul terreno attiguo alla Parrocchia della S.S. Trinità». A comunicarlo il presidente del Comitato cittadino, Giuseppe Dibari.



«I cittadini che hanno firmato si sono identificati con i propri documenti di riconoscimento. Si tratta, quindi, di firme reali e inoltrate, tramite l’ufficio protocollo del Comune di Barletta, al sindaco, al presidente del Consiglio, agli assessori e ai consiglieri comunali con numero di protocollo 19475 in data 16 marzo 2021.



Pertanto, vogliamo ribadire che il “percorso partecipato” utile alla realizzazione di taluni progetti è quello fatto direttamente con i cittadini e non quello a cui amministratori, e non, fanno riferimento, che altro non è che una riunione del PES (Partenariato Economico e Sociale) di cui i cittadini ignorano persino l’esistenza e dal quale non si sentono affatto rappresentati.



Un grande movimento civico, quindi, spontaneo, formatosi attorno ad una idea di quartiere che guarda ad ogni tipo di servizio ancora mancante, che non siano rifiuti, rispetto ai quali è sicuramente opportuno individuare altre aree distanti dalle abitazioni e dalle attività commerciali.



6140 cittadini che, con le proprie firme, faranno sentire la propria presenza nel prossimo consiglio comunale, durante il quale si tratterà lo spinoso argomento al quale vogliamo dare massima evidenza per non consentire alcun “silenzio” da parte dell’amministrazione comunale, come già è accaduto, in quanto i firmatari non sono “sudditi”, ma cittadini con la “C” maiuscola che amano il luogo in cui vivono la quotidianità e a cui dedicano la loro attenzione a tutela».