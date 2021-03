Centro comunale di raccolta, sindaco Cannito: "Un obiettivo che porteremo a compimento"

"La realizzazione del Ccr, Centro comunale di Raccolta, è un obiettivo importantissimo dell’Amministrazione comunale che gode della piena condivisione fra me e l’assessore all’Ambiente Ruggiero Passero. Un obiettivo che intendiamo portare a compimento, nonostante chi vorrebbe privare la città di questo servizio". Così il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dopo le polemiche dei residenti sul nuovo centro di raccolta dei rifiuti.

"A tempo debito dimostreremo, con i fatti, che la realizzazione del Centro di raccolta è improntata al perseguimento del bene pubblico e dello sviluppo sostenibile di Barletta e della nostra comunità.

Intanto, sin da ora e con la speranza di poter incontrare al più presto i cittadini in pubbliche assemblee per illustrare loro i benefici di tali luoghi e strutture, è opportuno sgomberare il campo da equivoci e preconcetti.

I CCR non sono discariche, non sono inceneritori, non sono siti in cui ci si possa recare quando si desidera per buttare in maniera incontrollata rifiuti di ogni genere. Sono un segmento avanzato del ciclo dei rifiuti, presenti per lo più nei comuni virtuosi dal punto di vista della raccolta differenziata.

Per questo i cittadini, e in particolare i residenti della zona in cui esso a Barletta è previsto, non devono temere di ritrovarsi con un immondezzaio sotto casa o di avere fuori dalla porta un impianto di trasformazione di rifiuti. Nulla di tutto ciò.

Male si fa ad alimentano timori infondati sui mezzi di informazione screditando l’azione dell’Amministrazione comunale, mia e dell’assessore Passero. Un’azione che porteremo avanti smentendo chi disprezza il nostro operato".