Vaccini: Puglia approva Piano, prenotazioni dal 29 marzo

In Puglia dal 29 marzo i 79enni e 78enni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid, mentre gli ultimi saranno i 60enni che potranno prenotarsi a partire dal 21 aprile. E' il nuovo piano vaccinale regionale. "La Puglia sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocita' massima consentita dall'attuale disponibilita' delle dosi - dice l'assessore alla Sanita' Pierluigi Lopalco - con l'approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l'attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del ministero, seguira' i principi di priorita' legati alle condizioni di fragilita' e di eta'". "La struttura organizzativa appare definita in modo adeguato - spiega il direttore del dipartimento regionale per la Promozione della salute, Vito Montanaro - la cosa piu' rilevante e' aver strutturato un'organizzazione capace di somministrare un numero molto piu' elevato di dosi di vaccino su tutto il territorio regionale in maniera efficace. Quando saremo dotati di maggiori quantitativi di dosi, la struttura sara' pronta a vaccinare tempestivamente molti piu' pugliesi". Stando ai dati pubblicati giornalmente dal Report Vaccini Anti Covid19, sul portale del Governo, la Puglia risulta essere attualmente la prima regione italiana per somministrazioni di vaccino effettuate rispetto alle dosi consegnate, con una percentuale odierna del 99,3%.