8 marzo, flash mob in piazza Plebiscito: il colore rosso lo indossa anche l'uomo

Nel pieno di una pandemia che non ha fatto altro che acuire le disparità di genere connaturate al nostro sistema, la Festa della Donna assume un significato ancora più rilevante. Contro l'esclusione dal sistema economico e sociale perpetrata ai danni delle donne, "quest'anno vorremmo che anche gli uomini facciano sentire la propria voce. Che dicano 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 alle discriminazioni, 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 all'esclusione, 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 alle violenze su coloro che sono le loro compagne, mogli, madri, figlie.

Vorremmo che quest’anno gli uomini si uniscano alle donne, che saranno in piazza per parlare della propria condizione e dei diritti che rivendicano, per difendere insieme le grandi conquiste sociali ed economiche ottenute con secoli di lotta femminista.

L ’8 marzo ci sarà un flash mob, nel pieno rispetto delle regole di prevenzione dal Covid-19, in cui tutte e tutti indosseranno un oggetto di colore rosso come scarpe, mascherina, sciarpa o cappello e sfileranno mostrando alcuni cartelli con messaggi forti e chiari.

In questa occasione verrà piantato un albero di mimose in Piazza Plebiscito, che diventerà il 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 dell'importanza delle donne nella nostra società.