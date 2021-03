Giornata Donna 2021, omaggio in versi del Club FIDAPA Barletta

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021, ho il piacere di dedicare le parole di Tagore alle Socie del Club Fidapa di Barletta e a tutte le donne.

Colgo, inoltre, l'occasione per annunciare la pièce 'Ferite a Morte' tratta dal monologo di Paola Cortellesi il giorno 15 marzo alle ore 18:30 online. L'evento sarà curato da Maria Giovanna Fiorentino ed interpretato dagli alunni dell'istituto Modugno Moro - D.S. dott.ssa Lucia Riefolo.

Donna (Rabindranath Tagore)

Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,

ma anche degli uomini, che sempre

ti fanno bella con i loro cuori.

I poeti ti tessono una rete

con fili di dorate fantasie;

i pittori danno alla tua forma

sempre nuova immortalità.

Il mare dona le sue perle,

le miniere il loro oro,

i giardini d’ estate i loro fiori

per adornarti, per coprirti,

per renderti sempre più preziosa.

Il desiderio del cuore degli uomini

ha steso la sua gloria

sulla tua giovinezza.

Per metà sei donna, e per metà sei sogno.

Rossana Colucci, Presidente Fidapa Barletta