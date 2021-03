“Smart -Working: Quanto è intelligente?”: webinar Donne Giuriste Trani con il prof. Barbieri

Il Covid 19 ha portato nella nostra vita una molteplicità di cambiamenti, che hanno trasformato la nostra quotidianità anche nei piccoli particolari. Fra questi uno dei più importanti è il lavorare da casa:” Smart-Working. Lavoro leggero”.

Il diffondersi del virus ha costretto a svolgere la propria attività in tutti quei settori che era possibile per le modalità di svolgimento nella propria abitazione

Quando negli anni 70 si inizio a parlare di telelavoro la cosa fu accolta con un certo entusiasmo da entrambi i soggetti-attori. Le aziende perché prevedevano risparmi economici, i lavoratori la possibilità di avere una maggiore libertà di organizzare la propria vita.

Ora la pandemia ha reso obbligatorio questa modalità e non solo nel privato, ma anche nel pubblico, anche in settori come la scuola, che era impensabile .

“Smart -Working: Quanto è intelligente?”. Ma è proprio così? L’Associazione donne Giuriste Sez. di Trani ne discute in webinar domani 4 marzo ore 18,con il prof. Marco Barbieri, Ordinario di diritto del lavoro-Dipartimento di Giurisprudenza Università di Foggia:

Saluti Avv.Irma Conti Presidente Nazionale Adgi.

Introduce e Modera Avv.Anna Chiumeo,Presidente Sezione di Trani.