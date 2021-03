Servizi sociali, percorsi formativi e professionalizzanti per contrastare la povertà

L’Amministrazione comunale, Settore e Assessorato alle Politiche sociali, nell’ambito del progetto FSE 2014/2020 – PON “INCLUSIONE”, ha avviato cinque percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione d’impresa finalizzati all’acquisizione di qualifica professionale o all’acquisizione di attestato di frequenza.

I destinatari di tali percorsi sono cittadini in condizioni di vulnerabilità socio-economica, presi in carico dal Settore Servizi Sociali dell’Ente. Sono stati inseriti nei seguenti corsi:

Si cerca in questo modo di superare la cultura della prestazione e di promuovere l’empowerment, aprendosi a

nuovi spazi

di operatività, puntando anche al rafforzamento se non all’acquisizione delle competenze professionali necessarie per l’inserimento lavorativo in favore sia dei soggetti beneficiari delle misure di contrasto alla povertà che delle persone in condizione di povertà.