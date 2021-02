"Protezione internazionale diritti umani": IPSIA "Archimede" a dialogo con il prof. Ugo Villani

Sabato 27 febbraio 2021, dalle ore 11.00, presso l’istituto scolastico “Archimede” sedi di Barletta e Andria, si terrà l’assemblea di istituto sul tema “La protezione internazionale dei diritti umani”

Gli alunni rappresentanti di istituto saranno a colloquio con Ugo Villani, Professore emerito di Diritto internazionale dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’, già Presidente della Società Italiana di Diritto internazionale e dell’Unione europea.

«L’iniziativa – dichiarano i proff. Solarino Antonia, Riccardo Losappio e Vincenzo Valla, docenti funzione strumentali area alunni - rientra nel percorso di Istituto relativo a “Cittadinanza e Costituzione”. La scelta è ricaduta su questo argomento per favorire l’emergere della consapevolezza che i diritti .umani non sono riconosciuti o non lo sono pienamente in parecchi teatri della geografia mondiale; ma anche vicino, nella vita ordinaria di tutti i giorni, quando donne e uomini non ricevono rispetto, accoglienza, solidarietà, ascolto, dignità».

L’assemblea si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams e chiunque potrà assistervi sintonizzandosi sull’emittente televisiva Easy Tv canale 190 (e su relativi applicazione, sito internet, facebook).