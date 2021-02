Via dei Muratori, dopo due anni il progetto dei lavori resta ancora solo sulla carta

«Con delibera n. 21 del 8 marzo 2019, il Consiglio comunale di Barletta approvava il progetto preliminare dei lavori di completamento di via dei Muratori, ponendo finalmente le basi per superare un'annosa questione e dotare i numerosi imprenditori della zona merceologica di un'arteria stradale fondamentale per il loro lavoro, che, invece, ancora oggi, viene svolto in condizioni inaccettabili. Sono già passati due anni da allora. Il progetto viene riproposto ogni anno nei piani delle opere pubbliche, ma la sua realizzazione viene continuamente spostata in avanti nel tempo», denuncia l'imprenditore Aldo Musti, che da anni lotta per vedere riconosciuto questo diritto.



«Cosa si attende per fare un passo avanti? Perché la zona merceologica di Barletta è ancora oggi priva della principale via di comunicazione? Cosa impedisce che la strada venga portata a compimento?». Domande per ora senza risposta.