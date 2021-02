Il Santo Sepolcro si illumina di blu: iniziativa del Rotary Club Barletta

Sabato 20 febbraio 2021 il RC Andria Castelli Svevi, presieduto da Andrea Leone, il RC Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti – il RC Canosa, presieduto da Marco Tullio Milanese – il RC Trani, presieduto da Angela Tannoia, - il RC Valle dell’Ofanto, presieduto da Giacomo Triglione, condividendo lo spirito rotariano, illumineranno in contemporanea i luoghi di riferimento storici delle proprie città, creando uno sfondo spettacolare di blu, per un messaggio importante di Vision illuminata dal servizio umanitario, a favore delle loro Comunità.

Il 23/02/2021 è il “Rotary Day” giorno in cui si celebra il 116° anniversario dalla Fondazione a livello internazionale. A livello locale, diverse e svariate le iniziative intraprese.

I 5 Club rotariani, cementando la loro intesa, hanno realizzato, nel mese di febbraio, opportunità aperte, associate ad azioni coese sin dal 13/02/2021, aderendo alla giornata/settimana del Farmaco Sospeso con i Rotaract del raggruppamento. Con il loro impegno ed entusiasmo hanno presidiato le farmacie del territorio aderenti all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per un vero atto d’amore nei confronti di chi è più debole. Proseguendo nella settimana dal 15 al 22 febbraio 2021, riservata al Donatore Rotariano, hanno promosso e divulgato iniziative per sensibilizzare la cittadinanza a recarsi presso il centro trasfusionale della propria Città per donare il sangue, prodigandosi per far crescere il numero dei donatori e rispondendo in modo concreto a tale necessità.

Servendo, Donando, Illuminando. Ecco come i 5 Rotary Club del raggruppamento, ispirandosi agli ideali di servizio del Fondatore, tradotti nel motto del Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, e condividendo l’azione congiunta con l’Assistente, Emanuela Termine, hanno inteso celebrare il 116° compleanno del Rotary, direzionando e rischiarando contemporaneamente di luce blu la Chiesa di Santa Maria di Porta Santa di Andria, la Basilica del S. Sepolcro di Barletta, il Palazzo Iliceto di Canosa, la Basilica Cattedrale S. Nicola Pellegrino di Trani e la Chiesa della S.S. Trinità S. Anna di Trinitapoli. In tal modo i Club rotariani di Andria, Barletta, Canosa, Trani e Valle dell’Ofanto confidano che questa Vision illuminata possa donare la speranza della luce e della pace alle nostre Comunità.

La cittadinanza è invitata alle ore 18,30 del 20/02/2021 ad essere protagonista nell’accensione delle luci presso i siti individuati in ciascuna delle 5 città artefici nel creare questa atmosfera suggestiva.

C’è bisogno di Rotary!