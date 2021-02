Edifici ERP in via Canosa, si parte con la riqualificazione

Lavori di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e installazione degli impianti fotovoltaici interesseranno quattordici edifici di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati a Barletta in via Canosa, ai numeri civici 124-126-128-130-132-134-136-138.

Lo rende noto l’assessora comunale alle Manutenzioni Urbane Lucia Ricatti, precisando che gli interventi sono stati programmati da ARCA Puglia Centrale (l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) e saranno eseguiti avvalendosi di 3,8 milioni di euro di finanziamento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020, asse IV, azione 4.1 e asse IX azione 9.13 –

contestualmente alle azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo.

La procedura per l’affidamento dei lavori è in pubblicazione sulla piattaforma CONSIP, sito www.acquistinretepa.it Il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori interessati scade alle ore 13 del prossimo 24 febbraio.

Per ulteriori informazioni www.arcapugliacentrale.gov.it.