"Un aiuto contro il freddo": il Lions Club Barletta Host dona 40 coperte alla Caritas

Il Lions Club Barletta Host ha offerto il proprio servizio comunitario svolgendo il service “Un aiuto contro il freddo”. Il progetto realizzato a cura del Lions Club è stato finalizzato a portare un beneficio alla comunità di Barletta attraverso la consegna di 40 coperte alla locale Caritas, impegnata da sempre nel sollievo delle persone in stato di fragilità.

Secondo quanto affermato da Vincenzo Curiello, presidente del Lions Club Barletta Host: “Questo service esprime appieno la mission lionistica nell’aspetto socio umanitario di donare a chi ha meno, cercando di accendere un sorriso e condividendo, come Lions, la necessità di soddisfare i bisogni più immediati della nostra Comunità, tra cui quello di potersi riparare dal freddo particolarmente intenso di questi giorni. I soci Lions ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questo importante service”.

Lorenzo Chieppa, presidente della locale Caritas nel ringraziare i Soci del Lions Club di Barletta, intervenuti per questa donazione di coperte, ha sottolineato che “la stessa avviene proprio in un momento di particolare bisogno e che sarà utilizzata anche per coloro che, sempre più numerosi arrivano all’Ospedale “Dimiccoli”, presidio Covid per il nostro territorio.”

Il Lions club Barletta Host che attualmente conta 52 soci, uomini e donne, sin dal 1959 opera nella nostra Comunità individuando i bisogni della stessa ed i Soci, tutti insieme, sono impegnati a soddisfare tali esigenze. Per ulteriori informazioni su Lions Club International visitare il sito web www.lionsclubs.org/it .

In foto da sinistra: Presidente Lions Club Barletta Host Avv. Vincenzo Curiello

Tesoriere Lions Club Barletta Host Geom. Diego Padovano

Presidente Caritas Barletta Dott. Lorenzo Chieppa