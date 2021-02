Nel rispetto delle limitazioni imposte in materia di contenimento, gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è tenuta martedì scorso una conferenza di orientamento e informazione per l’arruolamento nella Forza Armata. L’incontro, riservato agli alunni di 5^ classe dell’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi” con i rappresentanti dell’Esercito Italiano, che si è svolto contemporaneamente in doppia modalità, con studenti collegati in videoconferenza e altri in presenza, accompagnati dai docenti referenti, è stato condotto da personale specializzato nella comunicazione e reclutamento dell’82° Reggimento fanteria “Torino”, guidato dal Tenente Colonnello Alfredo Mastropasqua. In apertura, il Dirigente scolastico Giuseppe Monopoli ha ringraziato in primis il Comandante dell'82° Reggimento fanteria "Torino", Col. Sandro Iervolino, e i militari intervenuti per l’opportunità concessa agli studenti di conoscere un mondo con ampie possibilità di crescita e sviluppo personale.

L’iniziativa ha riscosso molto interesse tra gli studenti che hanno mostrato grande attenzione alle varie opportunità lavorative offerte dell’Esercito Italiano, tra cui le prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata, i concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente, la frequenza di Scuole e Accademie Militari per la formazione di Ufficiali e Sottufficiali ed i relativi percorsi di studio per poter conseguire una laurea breve o magistrale.

L’Esercito Italiano, che vanta antiche tradizioni, oggi è una Forza Armata all’avanguardia che sostiene il reclutamento e la formazione dei più giovani che si accingono ad entrare nel mondo con le stellette.