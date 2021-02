Concessioni demaniali marittime per attività ludico-sportive: pubblicato l'avviso

È stato pubblicato sull’albo pretorio informatico www.comune.barletta.bt.it l’avviso riguardante l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime turistico/ricreative ai sensi della Legge n. 145 del 2018.

Il provvedimento, dando seguito alla delibera di Giunta comunale n. 67 dell’11 marzo scorso, consentirà di assegnare, in concessione demaniale onerosa annuale, la zona più a nord della Litoranea di Ponente per attività di “Kite surf” e la zona a sud della medesima Litoranea (nella parte compresa tra il porto ed il primo stabilimento balneare), per “Attività ludico sportive”.

Destinatarie dell’avviso sono le associazioni regolarmente riconosciute e/o affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) o alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) rientranti nell’ordinamento del C.O.N.I. I soggetti affidatari dovranno provvedere, a proprio carico, ad allestire e a rendere idonea l’area concessa.

Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2021. Chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo PEC demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it