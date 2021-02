Centro Aiuto per mamme in difficoltà, torna il servizio "Banco per la Vita"

Il Centro d’Aiuto, istituito dal Comitato Progetto Uomo nelle città Barletta, compie il suo undicesimo anno di servizio per le gestanti e le mamme con basso reddito che si trovano in difficoltà ad accogliere una gravidanza inattesa. Il Centro sorge con il proposito di sostenere le donne nel proseguire la gestazione e nel far fronte alle prime impellenti necessità legate alla crescita del nuovo nato. Ad esse, senza distinzione di nazionalità, di cultura, di etnia, di religione, è offerto il necessario per i loro bambini fino al compimento del primo anno d’età.

Alle difficoltà di carattere economico, non raramente si associano problemi relazionali e soprattutto … di “solitudine” nell’affrontare una maternità imprevista e capitata nel momento sbagliato; solitudine dovuta al vedersi lasciata da sola nel decidere sul proseguimento della gestazione.

Pertanto, oltre a far fronte alle necessità materiali, il Centro d’Aiuto, grazie ai suoi volontari fortemente motivati, offre anche vicinanza umana, condivisione, amicizia, serenità nell’affrontare quei momenti iniziali. Per le gestanti e le mamme in difficoltà, infatti, è un forte corroborante sentire di avere qualcuno al proprio fianco in quei giorni difficili.

Con il suo operato, l’Associazione “contribuisce a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza” o all’abbandono del neonato, realizzando quel minimo di positivo enunciato dalla legge sull’aborto.

Sperando nel superamento dell’emergenza sanitaria, il Comitato Progetto Uomo di Barletta rilancia il suo servizio organizzando per martedì 16 febbraio 2021 il

Banco per la vita

Distribuzione GRATUITA

- di prodotti igienici per neonati 0-5 mesi (pannolini, salviettine, bagnoschiuma, creme emollienti);

- di prodotti alimentari per neonati 5-12 mesi (latte, pappe, pastine, omogeneizzati di carne, pesce, frutta, verdura, biscotti).

L’iniziativa, a cui possono accedere tutti i neonati (0-12 MESI) residenti nella città di Barletta e appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE fino a 7.500 euro, si terrà presso la Parrocchia San Giovanni Apostolo in Via delle Querce (zona Barberini), in orario concordato con le singole mamme e nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.

PER ACCEDERE ALLA DISTRIBUZIONE È NECESSARIO

PRENOTARSI AL NUMERO TELEFONICO 348.04.59.717 ENTRO SABATO 13 FEBBRAIO 2021