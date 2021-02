Servizio Civile Nazionale in AISM: bando per 4 volontari a Barletta

E’ stato pubblicato il Nuovo Bando di Servizio Civile Nazionale: quest’anno Barletta impiegherà 4 Volontari, 2 nell’ambito del Progetto “InSieMe: la persona con Sclerosi Multipla protagonista del proprio futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione” e 2 nell’ambito del progetto “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM”.

Il Servizio Civile Universale offre la possibilità di essere cittadini attivi e responsabili, di vivere un’esperienza qualificata e qualificante aiutando le persone con Sclerosi Multipla.

Il Servizio Civile in AISM permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con SM. La durata è di 12 mesi, possono aderire le ragazze ed i ragazzi di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla presentazione della domanda.

I progetti di Servizio Civile in AISM prevedono un monte ore settimanale di 25 ore, di cui, nel corso dei 12 mesi, 100 ore dedicate alla formazione.

Ciascun operatore Volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50.

Per partecipare al bando di selezione occorre avere l’identità digitale (SPID). Le domande di presentazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile, attraverso i filtri, è possibile scegliere il nostro progetto per avanzare la propria candidatura.

La scadenza per presentare le domande è lunedì 15 febbraio, ore 14.00.

Per ulteriori informazioni

Numero Verde 800138292

serviziocivile@aism.it

http://www.serviziocivile.gov.it/

Cellulare 3316231470

La Sezione Prov.Le AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus di Barletta-Andria-Trani.