Effetto Covid, a Barletta il 5% in più di decessi rispetto alla media del quinquennio precedente

Qualche giorno fa l’Istat ha diffuso un’indagine con lo scopo di analizzare l’andamento mensile dei decessi dal 1 gennaio al 30 novembre 2020 ed effettuare i confronti temporali con il quinquennio che parte dal 2015.

Dalla fine del mese di febbraio si è osservata una netta inversione di tendenza rispetto alla favorevole evoluzione della mortalità che aveva caratterizzato la stagione invernale 2019- 2020.

Nei mesi di marzo e aprile, infatti, contemporaneamente alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, si è osservato un importante incremento dei decessi per il complesso delle cause rispetto al livello atteso sulla base della media del periodo 2015-2019. Durante la prima fase dell’epidemia si sono contati oltre 211 mila decessi (da marzo a maggio del 2020), 50 mila in più rispetto alla media dello stesso periodo del 2015-2019, di cui oltre 45 mila relativi a residenti nel Nord del Paese.

Nel periodo giugno-settembre, invece, in corrispondenza con la fase di transizione della diffusione dell’epidemia di Covid-19, si è osservata una riduzione della mortalità totale che ha portato, in tutte le regioni/province autonome, il numero dei decessi per il complesso delle cause registrati nel 2020 in linea con i valori di riferimento del periodo 2015-2019.

Viceversa, a partire da ottobre 2020 diventano via via più evidenti gli effetti della seconda ondata dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. In termini assoluti i decessi per i mesi di ottobre e novembre 2020 aumentano di quasi 34 mila, con novembre che registra un incremento dei decessi del 50%, tre volte superiore a quello rilevato a ottobre (15,2%).

Il bilancio provvisorio del totale dei decessi del periodo gennaio-novembre 2020 ammonta a 668.453, 81 mila in più della media 2015-2019, con un incremento del 13,8%. Se come periodo di osservazione si considerano i mesi da marzo a novembre, l’eccesso di mortalità è ancora più elevato (90 mila decessi in più), con un aumento di quasi 20 punti percentuali rispetto alla media del 2015-2019.

Anche nella sesta provincia la situazione non è delle migliori. Infatti, mentre nella fase iniziale della pandemia a livello provinciale la percentuale di decessi nel 2020 rispetto alla media del quinquennio precedente faceva registrare dati al di sotto del 10%, nel mese di novembre c’è stato un balzo in avanti del 121,5%. Nel dettaglio, la città che fa segnare la percentuale di decessi più alta rispetto alla media del periodo considerato dall’indagine è Canosa di Puglia con il 42%. Poi c’è Bisceglie con il 19,7%, Andria con il 19%, Margherita di Savoia con il 15,5%, Minervino Murge con il 12,3%, Trani con il 10,4%, Barletta con il 5,2%, San Ferdinando di Puglia con il 4,7% e Trinitapoli con il 1,9%. L’unica città della Bat dove si registra un dato negativo è Spinazzola con il -8,8%.