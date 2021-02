Timac Agro lancia Patto per la filiera agroalimentare su fertilità suoli e salute

Rafforzare la filiera agroalimentare dal campo alla tavola, partendo dalla salute e dalla fertilità dei suoli. È l'obiettivo del nuovo “Patto per l’agricoltura” ideato e promosso da TIMAC AGRO Italia, azienda leader nel settore della nutrizione vegetale, in sinergia con la rete di distributori di prodotti agricoli che su tutto il territorio nazionale supportano i coltivatori.

In Puglia hanno aderito all’iniziativa 59 distributori: Agricola 2000 di Mitrione Nicola, Agricola Emanuele De Deo Soc. Coop., Agrirrifarm Srl, Agrisanitaria di Bisceglie Felice, Apulia Store Srl, Bio Farma Srl, Coop Agricola fra Coltivatori di Apricena, Coop. Di Servi Collettivi Beccarini Arl, Crisaia Trade Srl, Daunia Agricola Srl, Dedda Michele Prod. X l’Agricoltura, Farmabio Srls, Fiandino Pietro Giuseppe, Green Agri Srl, Gruppo Abate Srl, Irriagro Srl, Justfertil Srls, L’Agricola Bolumetti di Bolumettiteresapia&C. Sas, La Fara Giardino S.C.Arl, La Farmagricola Srl, Linea Verde Srls, Posta del Giudice Srl, Sa.Da Carburanti Srl, Schiraldi Cereali Srl, Soc Coop Cerealicoltori Coldiretti della Murgia, Tecnagri 2000 Srl, Torragri Srl, Agri Service di Cagnetta Pasquale, Agricenter di De Florio Nicola Sas, Agricons Srl, Agricoop Ss Trinita Soc Coop Agricola, Agrierre di Rapio Alessandro, Agrifarm di Tagliente Giancarlo, Agripuglia Srl, Agrofarma Srl, Auxiliaria Naturae Srl, Cantina Vecchia Torre Società Coop. Agricola, Caporalcereali Srl, Cerealpoggio Srl, Coop. Agricola Silvium Giovanni XXIII Srl, De Leonardis Giovanni, Farmagricola Brunetti Srl, Fitofarm Srl, Gioia Fitofarmaci di Giotta Vincenzo, L’Isola Verde Srl, La Nuova Agricola Jonica Srl, Linea Verde Di Serio Mario, Meliota Vito Grazio Srl, Mondelli Srl, Monopoli Arcangelo, Op Soc Coop Agricola Petilia Di Altamura A R. L., Pre.Spi Srl, Progetto Agricolo di Salvato Giancarlo & C. Sas, S.A.M. Società Agrotecnica Meridionale, Tecno Farm Srl (Lofrese Spa), Tutto Per Agricoltura Pasquale Fiorita Srl, Vergallo Giuseppe, Vm Fitofarma Srl, Agrinova Srl.

Il patto conferma la centralità della filiera agroalimentare nell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. “Questa iniziativa - spiega l’Ad di TIMAC AGRO Italia Pierluigi Sassi – nasce dalla volontà di potenziare ulteriormente le attività di salvaguardia della continuità della filiera agroalimentare. L’obiettivo è aiutarla ad attrezzarsi sempre di più, mettendo al riparo dai rischi di scarsità o di speculazioni i prodotti che giungono sulle tavole degli italiani e vincendo così le sfide di domani”.

Nell’accordo infatti si legge: “In questo momento di ritorno all’emergenza pandemica, l’affidabilità della filiera agroalimentare, col suo patrimonio di sicurezza, qualità e varietà rappresenta nuovamente un riferimento imprescindibile per la nostra comunità. Ora più che mai risulta essenziale preservarne la continuità per assicurare che i prodotti agricoli continuino ad arrivare dai campi alle tavole anche durante il 2021”.

“TIMAC AGRO Italia sentiva il bisogno di fare responsabilmente e fino in fondo la propria parte. Noi protagonisti della nutrizione vegetale ci siamo mossi per primi, ma siamo certi che anche gli altri anelli della filiera non mancheranno di rilanciare il proprio essenziale contributo”, conclude Sassi.

Tra le azioni previste all’interno dell’accordo: assicurare la continuità dell’approvvigionamento alimentare mantenendo pienamente operativi stabilimenti e punti vendita e garantendo disponibilità costante e adeguata dei prodotti; assistere e consigliare gli imprenditori agricoli tramite la rete di tecnici agronomi di TIMAC AGRO Italia specializzati, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti; osservare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza per evitare l’interruzione del servizio.