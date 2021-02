Covid: in Puglia pochi vaccini, slitta 'fase 2'

Pochi vaccini anti Covid a disposizione, di conseguenza in Puglia "entro il primo trimestre riusciremo a stento a vaccinare gli ultra ottantenni oltre a quelli della prima fase". A lanciare l'allarme e' l'assessore alla Sanita', Pierluigi Lopalco: "Se entro un mese ci danno 4 milioni di vaccini allora vaccineremo tutti i pugliesi. Ma e' una battuta perche' i vaccini non arriveranno", ha aggiunto.

A febbraio, infatti, secondo il calendario delle consegne in Puglia arriveranno 186.970 dosi, insufficienti pure a vaccinare tutti gli over 80 che sono oltre 200mila. Non solo: in questo momento ci sono a disposizione meno di 7mila dosi, utili solo a proseguire nei richiami prima della prossima distribuzione che dovrebbe avvenire la settimana prossima, tra lunedi' e martedi'. Intanto, la curva epidemiologica in Puglia resta stabile, con leggere oscillazioni, ma i contagi continuano ad essere elevati: oggi sono stati registrati 1.044 casi positivi su 10.793 test, con un tasso di positivita' del 9,67% (ieri era del 10,1% con 879 casi).