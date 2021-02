Economia comportamentale: un incontro online del Rotary Club Barletta

Il Rotary Club Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, giovedì 28 gennaio in videocollegamento in piattaforma Zoom ha creato l’opportunità per parlare di economia con una iniziativa rivolta ad una delle nuove frontiere, l'economia comportamentale che all'inizio è stata sottovalutata dalla scienza economica, ma via via ha assunto una importanza crescente

tanto da aver dato luogo a più premi Nobel.

Tema della serata: Politiche pubbliche ed economiche. Perché persino gli economisti possono sbagliare – abilmente esposto dal relatore e caro amico dott. Cosimo Damiano Lasala. Alla presenza di tutti i soci, del prefetto distrettuale Elisabetta Papagni, degli assistenti del Governatore Emanuela Termine e Vincenzo Metastasio, dei presidenti del raggruppamento Giacomo Triglione per Valle dell’Ofanto, Andrea Leone per Andria Castelli Svevi e Marco Tullio Milanese per Canosa, si è approfondito lo studio le sulle politiche pubbliche che a volte non funzionano semplicemente perché la gente non fa quello che gli economisti si aspettano, essendo le loro reazioni condizionate da vari elementi che hanno a che fare con la psicologia e con il loro background.

Lo studio approfondito del relatore ci ha portato a riflettere sull’arte di distinzione tra causa ed effetto rispetto ai fattori psicologici, cognitivi, emotivi, culturali e sociali che intervengono a condizionare le scelte economiche degli individui e delle istituzioni. I modelli studiati, con statistiche approfondite, ci aiutano a comprendere le decisioni economiche e come queste si riflettano sui prezzi di mercato e nell’allocazione delle risorse. Vivace confronto a seguire sul “Mental accounting” e “Nudge”, la spinta gentile, ovvero la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni sul denaro, salute e felicità.