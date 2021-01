TikTok e le challenge mortali, una bimba di Barletta: "Mi cancello dal social, non ho 13 anni"

"Nessuno muore invano se c'è qualcuno che lo ricorda".

Vogliamo partire da un disegno realizzato da G.M., una adolescente del Centro Diurno Socio Educativo della Confraternita di Misericordia di Barletta che, insieme ad altri ragazzi, ha partecipato al corso di Media Education ideato dall’equipe con lo scopo di sensibilizzare e sviluppare nei giovani un pensiero critico circa l’utilizzo dei social network e dell’informazione ai tempi di internet.

Un’occasione per offrire alle nuove generazioni le chiavi per la comprensione dei media, ma anche per promuovere una migliore qualità del loro uso.

Partendo dalla terribile notizia di cronaca che ha visto una bambina di 10 anni morire partecipando ad una challenge del social Tiktok, i ragazzi hanno intavolato con il supporto degli educatori un dibattito sul tema, che li ha resi consapevoli del reale e tangibile pericolo di un uso inappropriato dei social, e della potente influenza che gli stessi riescono ad imprimere nella vita quotidiana. Hanno inoltre fornito una rielaborazione personale tramite un disegno.

Con grande sorpresa da parte degli educatori, un'altra adolescente A.F., dopo aver appreso la notizia della morte di un altro bambino, questa volta a Bari, ha mostrato a tutti con grande determinazione di essersi cancellata dal social Tiktok perchè di età inferiore a quella prescritta, vantandola come scelta libera e personale.

"Grazie a questo corso di Media Education - spiega la psicologa coordinatrice del centro Misericordia - è emersa l'enorme importanza di non imporre, soprattutto agli adolescenti “le scelte”. Spesso si è abituati, da genitori, a ordinare un comportamento senza spiegarne la motivazione, ad esempio “ti disinstallo tiktok”, piuttosto che parlarne con loro, mettersi alla pari e lasciarli liberi di scegliere consapevolmente attraverso uno scambio di opinioni, attraverso il quale l’adolescente può sentirsi riconosciuto dall’adulto come portatore di idee. Insomma è fondamentale non far vivere le scelte come obblighi; la nostra equipe ci sta riuscendo”.