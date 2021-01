Servizio Civile Universale in Avis BAT: online il bando

È online il bando per la selezione di ben 12 posti, dislocati nelle sedi AVIS accreditate presenti nella provincia di Barletta, Andria e Trani, da impiegare nel progetto di servizio civile universale “Giovani per il dono e la salute – Sud”.

Dodici posti per altrettanti 12 giovani d'età compresa tra i 18 e i 28 anni, così ripartiti: nella sede AVIS Andria 2 posti disponibili, AVIS Barletta 2 posti disponibili, AVIS Bisceglie 2 posti disponibili, AVIS Trani 2 posti disponibili, AVIS Canosa 1 posto disponibile, Margherita di Savoia 1 posto disponibile e AVIS Provinciale Bat 2 posti disponibili.

Il progetto avrà durata di 12 mesi, si rivolge a ragazzi dai 18 ai 28 anni e prevede un rimborso mensile di € 439,50 per un impegno settimanale di 25 ore flessibili (da articolare tra il lunedì e la domenica secondo le esigenze della sede). Il termine ultimo per candidarsi alle selezioni per il Servizio Civile Universale è stato prorogato al prossimo 15 febbraio.

L'AVIS Provinciale Bat accoglie così per il terzo anno consecutivo, nella propria sede, sita in Andria alla Via Jannuzzi n. 7 , due volontari in Servizio Civile Universale, poiché rappresenta sempre più un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che costituisco, oggi giorno, una risorsa indispensabile per il progresso culturale, sociale ed economico del territorio.

“Pregressa esperienza in campo sociale, ottima dote comunicativa, predisposizione a lavorare in team, disponibilità, voglia di mettersi in gioco, conoscenza ed utilizzo dei social network.” sono solo alcuni dei requisiti che meglio si prestano a poter svolgere il servizio civile in Avis, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Pietro.

Partecipare è semplicissimo: la domanda va presentata esclusivamente in modalità online entro le ore 14:00 dell’15 febbraio 2021, attraverso la piattaforma DOL, collegandosi al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per accedere alla piattaforma sarà necessario utilizzare le credenziali Spid https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e selezionare il codice 147420 afferente all'AVIS Provinciale BT

Per maggiori informazioni potete contattare:

n° 0883 55 90 63

all’indirizzo email : bat.provinciale@avis.it

sulla nostra pagina Facebook Avis Provinciale Bat : https://www.facebook.com/avisprovincialebat

sulla nostra pagina Instagram: https://www.instagram.com/avisprovinciale.bat/