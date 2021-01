Giorno della Memoria, in Prefettura BAT consegna di 6 medaglie d'onore

Nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 11.30 in Prefettura a Barletta, si terrà l’evento commemorativo nel corso del quale saranno consegnate sei medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di altrettanti cittadini di questo territorio.

La consegna delle medaglie d’onore ai familiari dei cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra sarà effettuataa dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, e dai Sindaci di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, Canosa di Puglia, Roberto Morra, e Trinitapoli, Emanuele Losapio.

L’evento si svolgerà in forma ristretta e riservata, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio.