"Cartelli stradali selvaggi, deturpano il patrimonio storico": la denuncia di Grazia Desario

"Quando si parla di inquinamento ambientale spesso si fa riferimento solo a quello chimico e acustico, dimenticando l'inquinamento visivo che, nonostante stia diventando pericoloso in termini di decoro urbano, continua a essere poco considerato. Negli ultimi giorni stiamo assistendo all'installazione selvaggia di cartelli stradali ubicati in pieno centro che, oltre ad offendere e deturpare il nostro patrimonio storico culturale, denota con quanta sciatteria opera la nostra amministrazione non curante nel salvaguardare le nostre bellezze", denuncia Grazia Desario, responsabile provinciale BAT Italia in comune.

"Mi chiedo come sia possibile che un addetto ai lavori pubblici non si renda conto di quanto di cattivo gusto siano tutti quei tubi metallici che crescono sui marciapiedi del centro storico, (anche se per la nostra amministrazione i corsi principali della nostra città non rientrano a far parte centro storico), e quanto inopportuno sia installare un cartello segnaletico a mezzo metro dalla finestra di un'abitazione . Credo che il responsabile dell'ufficio lavori pubblici debba rivedere il posizionamento dei cartelli, rimuovendo quanto prima gli ultimi installati e mostrare più sensibilità al decoro urbano, iniziando, perché no, anche una lotta all'inquinamento visivo a tutela del nostro territorio".